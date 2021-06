Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: LKW-Auflieger in Vollbrand

Ratingen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr ist die Feuerwehr Ratingen zu einem LKW Brand nach Ratingen Homberg alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle hatte die Polizei die Kreisleitstelle Mettmann informiert, dass der Auflieger eines LKW Gespannes in Vollbrand stand. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand der hintere Bereich des Aufliegers in Vollbrand. Der Auflieger war mit Pflastersteinen vollbeladen, zusätzlich hatte er im hinteren Bereich einen eingebauten Kran. Dieser Kran brannte ebenfalls in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Ratingen leitete umgehend einen massiven Löschangriff vor, um die Zugmaschine zu retten. Der Brand auf den Auflieger wurde mittels eines Schaum-Wassergemisches abgelöscht. Durch das Feuer wurden am eingebauten Kran Hydraulikleitung sowie Dieselleitungen beschädigt. Die Zugmaschine wurde aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr nicht beschädigt. Eine ungewisse Menge an Betriebsmittel sind in die Kanalisation gelangt. Die Untere Wasserbehörde des Kreises Mettmann sowie das Tiefbauamt der Stadt Ratingen sind zur Einsatzstelle bestellt worden. Nachdem das Tiefbauamt an der Einsatzstelle eingetroffen war,werden weitere Maßnahmen, aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel, durch das Tiefbauamt durchgeführt.Die Brandursache ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Ratingen, die Freiwilligen Einheiten des Löschzuges Ratingen-Homberg und Ratingen -Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, die Polizei, die Untere Wasserbehörde des Kreises Mettmann sowie das Tiefbauamt und das Kanalamt der Stadt Ratingen.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell