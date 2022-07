Polizei Düsseldorf

POL-D: Information zum Feuerwerk anlässlich des Düsseldorfer Schützen- und Heimatfestes 2022 "Größte Kirmes am Rhein"

Düsseldorf (ots)

Am Freitag, 22. Juli 2022, findet das traditionelle "Höhenfeuerwerk" anlässlich des Düsseldorfer Schützen- und Heimatfestes 2022 "Größte Kirmes am Rhein" auf den Rheinwiesen statt. Das Feuerwerk beginnt in diesem Jahr erst um 23:00 Uhr. Um den zahlreichen Zuschauern ausreichend Platz zu bieten, werden hierzu die Luegallee ab Belsenplatz und alle Zufahrten zur Oberkasseler Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt, sowie in Fahrtrichtung Oberkassel bereits ab 20:00 Uhr gesperrt.

Auch die Rheinkniebrücke ist von Sperrmaßnahmen betroffen. So wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung stadtauswärts bereits um 21:30 Uhr vollständig gesperrt. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Innenstadt wird auf einen Fahrstreifen verengt. Um das Verkehrsaufkommen so gering wie möglich halten, wird bereits am "Heerdter Dreieck" der Abzweig Oberkassel/Rheinalleetunnel gesperrt und über die Theodor-Heuss-Brücke abgeleitet. Des Weiteren ist der Innenstadtbereich von zahlreichen Verkehrssperrungen betroffen. Aufgrund der Sperrmaßnahmen ist von erheblichen Beeinträchtigungen des Individualverkehrs auszugehen. Es wird daher empfohlen, verstärkt auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen.

Nicht nur die motorisierten Verkehrsteilnehmer, auch die fußläufig angereisten Zuschauer sollen sicher und schnell durch die Altstadt, zurück zu den bekannten Haltestellen an der Heinrich-Heine-Allee geleitet werden.

Hierzu wird in Zusammenarbeit von Stadt, Feuerwehr und Polizei ein neues Personenlenksystem eingerichtet. Die personell besetzten "Sperrstellen" sowie die zahlreichen Hinweis- und Umleitungsschilder sollen die Personenmengen nach dem Feuerwerk aus der Altstadt herausführen.

So werden an der Bolkerstraße, Ecke Marktplatz sowie an der Kurze Straße, Ecke Burgplatz jeweils ab voraussichtlich 23:00 Uhr, "Sperrstellen" eingerichtet. Abreisende Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die Mühlenstraße oder die Flinger Straße zu nutzen.

