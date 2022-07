POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Duisburg - A 59 - Motorradfahrer kollidiert mit Pkw - Schwer verletzt

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - Duisburg - A 59 - Motorradfahrer kollidiert mit Pkw - Schwer verletzt

Mittwoch, 20 Juli 2022, 15:30 Uhr

Schwere Verletzungen zog sich gestern Nachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A 59 bei Duisburg zu. Er war mit einem Pkw, der bei einem Bremsmanöver mit einem vorausfahrenden Auto kollidiert war, zusammengeprallt.

Nach den ersten Ermittlungen war ein 85-jähriger Dorstener mit seinem VW auf dem mittleren Fahrstreifen der A 59 in Richtung Leverkusen unterwegs. Als ein 22-jähriger Oberhausener in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Buchhholz vor ihm mit seinem Mercedes verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es zur Kollision der beiden Autos. In weiterer Folge prallte der 56-jährige Duisburger auf seiner Kawasaki gegen das Heck des 85-Jährigen. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Ersthelfer hatten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten gekümmert. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb die Richtungsfahrbahn gesperrt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 19.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

