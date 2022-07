Polizei Düren

POL-DN: Modellautodiebe

Düren (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in ein Geschäft für Modelleisenbahnen in der Dürener Nordstadt ein. Sie hatten es auf Bargeld und Modellautos abgesehen.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 08:15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Betriebes für Modelleisenbahnen in der Alten Jülicher Straße auf. An der Tür entstanden erhebliche Beschädigungen. Die Täter entkamen mit einem niedrigen, dreistelligen Eurobetrag aus der Kasse und mehreren Modellautos.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

