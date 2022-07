POL-DN: Kabeldiebe trieben ihr Unwesen

Vettweiß (ots) - In der Nacht Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in den REWE-Markt in Vettweiß ein. Nachdem der oder die Täter eine Außentür aufgehebelt hatten, gelangten die Täter in den Supermarkt. An der Tür zu den Büroräumen im Markt scheiterten die Einbrecher jedoch. Mit mehreren Zigarettenpackungen verschwanden die Täter wieder. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Polizei in ...

