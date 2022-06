Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Arbeitsunfall: 41-Jähriger fährt Gabelstapler unter Alkoholeinfluss - 46-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

In einem Brauereibetrieb in Mönchengladbach ist es am Donnerstag, 9. Juni, gegen 23.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei ist ein 46-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden muss.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr ein 41-jähriger Mitarbeiter mit einem Gabelstapler rückwärts und stieß dabei mit dem Fahrzeug gegen seinen Kollegen und verletzte ihn schwer.

Ein durch die Polizei vor Ort bei dem Gabelstaplerfahrer durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Polizeibeamten brachten den Mann ins Polizeipräsidium, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn.

Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt. (cr)

