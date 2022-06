Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrug an der Haustür: Wertlose Uhren angeboten

Mönchengladbach (ots)

Ein 83-jähriger Mann ist am Donnerstag, 9. Juni, gegen 11.45 Uhr einem Haustürgeschäft eines Trickbetrügers aufgesessen.

Der Mann war vor seinem Haus an der Straße Hehnerholt in Holt von einem Unbekanntem angesprochen worden, der sich als alter Bekannter ausgab. Er bot dem 83-Jährigen vier Uhren zum Kauf an. Erst verlangte er 700 Euro, der 83-Jährige zahlte dann schließlich 300 Euro an den Unbekannten. Erst später fiel ihm auf, dass selbst dieser Preis noch über dem Wert der Uhren liegen dürfte.

Er beschreibt den Mann so: kräftige Statur, Glatze, italienischer Akzent. Er soll in einem schwarzen Fiat mit italienischem Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell