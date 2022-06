POL-MG: Trickbetrüger scheitern an 90-Jähriger

Mönchengladbach (ots) - Eine 84-Jährige ist am Mittwoch, 8. Juni, gegen 11.45 Uhr Opfer von zwei Trickbetrügern geworden. Sie erbeuteten Schmuck. Die Männer hatten bei der Frau an der Von-Galen-Straße in Rheydt geklingelt und sich als Mitarbeiter der Firma Vodafone ausgegeben. Sie behaupteten, aufgrund einer aktuellen Störung müssten sie die Kabel in der Wohnung ...

mehr