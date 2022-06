Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrug per Whats-App

Mönchengladbach (ots)

Ein 65-jähriger Mann aus Hardt ist am Donnerstag, 9. Juni, Opfer von Trickbetrügern geworden, die sich einen vierstelligen Geldbetrag von ihm mit der Whats-App-Masche verschafften.

Gegen 11.30 Uhr erhielt der Mann eine Nachricht von seiner angeblichen Tochter. Diese schrieb, sie habe ihr Handy verloren und deshalb eine neue Nummer. Der Mann rief die Nummer an, aber niemand nahm ab. Stattdessen erhielt er als Antwort eine weitere Nachricht in der stand, seine angebliche Tochter könne nicht ans Handy gehen, da sie gerade in einem Bankgespräch sitzen würde. Außerdem benötige sie finanzielle Hilfe. Der 65-Jährige wurde aufgefordert, einen vierstelligen Betrag an ein angegebenes Konto zu überweisen. In der Annahme, dass es sich wirklich um seine Tochter handele, und sie Hilfe benötige, überwies der Mann das Geld und schickte sogar einen Screenshot als Beweis. Darauf forderten ihn die Betrüger zu einer erneuten Überweisung auf. Diese sagte er zu, allerdings erst für den nächsten Tag.

In der Zwischenzeit meldete sich die richtige Tochter bei ihrem Vater. Auf den Vorfall angesprochen erklärte sie ihm, dass sie weder eine neue Handynummer habe, noch eine Überweisung gefordert hatte. So flog der Betrug auf und der 65-Jährige verständigte die Polizei.

Die Polizei Mönchengladbach warnt: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen per Messenger-Dienst als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen können. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Kommt Ihnen eine Nachricht verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. (cr)

