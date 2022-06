POL-MG: Mann stiehlt Kiste voller Backwaren

Mönchengladbach (ots) - An der Bruchstraße hat sich am Donnerstagabend ein 35-jähriger Mann in schamverletzender Weise gegenüber einer Frau und ihren Kindern gezeigt. Gegen 17.45 Uhr soll er laut Zeugenangaben in der Nähe der Frau und der beiden Kinder gestanden haben, als er Handlungen an seinem Geschlechtsteil vornahm. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Fahndung traf ein Polizist den Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 35-Jährigen ...

