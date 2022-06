Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Vodafone-Mitarbeiter in Rheydt erfolgreich

Mönchengladbach (ots)

Eine 84-Jährige ist am Mittwoch, 8. Juni, gegen 11.45 Uhr Opfer von zwei Trickbetrügern geworden. Sie erbeuteten Schmuck.

Die Männer hatten bei der Frau an der Von-Galen-Straße in Rheydt geklingelt und sich als Mitarbeiter der Firma Vodafone ausgegeben. Sie behaupteten, aufgrund einer aktuellen Störung müssten sie die Kabel in der Wohnung überprüfen. Da es in jüngster Vergangenheit tatsächlich zu einer Störung gekommen war, ließ die 84-Jährige die beiden Männer in ihre Wohnung.

Während einer der Männer der 84-Jährigen im Wohnzimmer etwas an ihrem Fernseher erklärte, schlich sich der andere ins Schlafzimmer und durchsuchte - wie sich später herausstellte - die Schmuckkästchen der Frau.

Die Männer sollen zwischen 20 und 35 Jahren und 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. Sie warnt: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell