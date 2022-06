Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Jugendlicher aus Problemgruppe in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Gegen einen 15-Jährigen aus einer polizeibekannten Jugendgruppe ist ein Untersuchungshaftbefehl ergangen. Er steht im Verdacht, in den letzten Wochen insbesondere eine Vielzahl an Raub- und Körperverletzungsdelikten begangen zu haben. Die Polizei hat den Jugendlichen am Mittwoch, 8. Juni, aufgrund des Untersuchungshaftbefehls festgenommen. Am Folgetag, dem 9. Juni, hat sie ihn einem Haftrichter vorgeführt, der den 15-Jährigen in Untersuchungshaft schickte.

Die Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft hatte den Untersuchungshaftbefehl auf Anregung einer Ermittlungsgruppe der Polizei beantragt. Ein Richter hatte ihn aufgrund der bestehenden Wiederholungsgefahr erlassen. Die Polizei vollstreckte den Haftbefehl daraufhin umgehend: Am Mittwoch nahmen Beamte den 15-Jährigen fest.

Ihm wird vorgeworfen, als einer der Rädelsführer in den Innenstädten von Rheydt und Gladbach mehrere Straftaten begangen haben. Dazu gehören insbesondere Raubdelikte und gefährliche Körperverletzungen.

Die Ermittlungsgruppe bei der Polizei Mönchengladbach war aufgrund steigenden Zahl an Straftaten durch Jugendgruppe in den letzten Wochen eingerichtet worden. Sie besteht unter anderem aus erfahrenen Jugendsachbearbeitern, die diese Straftaten bearbeiten und bekämpfen.

Weitere Informationen über die Arbeit der Ermittlungsgruppe und die Kooperation von Polizei und weiteren Behörden finden Sie hier: https://moenchengladbach.polizei.nrw/artikel/jugendkriminalitaet-im-blick . (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell