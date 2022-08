Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugen nach Flucht bei Philippstein gesucht + Einbrüche in Herborn und Werdorf scheitern + Mann verletzt Frau in Colchesteranlage + Autoaufbruch in Wetzlar + Motorhaube in Weiperfelden zerkratzt

Dillenburg (ots)

--

Braunfels-Philippstein: Nach Zusammenstoß weitergefahren / Polizei sucht wichtige Zeugen -

Am Montagmorgen (29.08.2022) prallten auf der Landstraße zwischen Braunfels und Philippstein zwei sich entgegenkommenden Fahrzeuge zusammen. Einer der Beteiligten fuhr weiter, ohne sich um den Schadensausgleich zu kümmern. Die Wetzlarer Polizei fahndet nun nach dem Flüchtigen und sucht Unfallzeugen. Gegen 07.00 Uhr war die 55-jährige Fahrerin eines weißen Toyota Corolla in Richtung Braunfels unterwegs. Ihr kam ein dunkles Fahrzeug entgegen, das teilweise auf ihre Fahrspur geriet, sodass die beiden Fahrerseiten der Fahrzeuge aneinanderprallten. Die Schäden an dem Corolla belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Der Unfallfahrer fuhr in Richtung Philippstein davon. Auf den Unfall wurden zwei Verkehrsteilnehmer aufmerksam und hielten an. Die Braunfelserin notierte sich die Handynummer eines Zeugen, allerdings schlich sich ein Zahlendreher ein und die Telefonnummer führt ins Leere. Die Wetzlarer Polizei sucht nun diese beiden Verkehrsteilnehmer und bittet beide sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden. Zudem bitten die Ermittler um Hinweise zu einem dunklen Fahrzeug, dass seit Montagmorgen einen erheblichen Schaden auf der Fahrerseite aufweist.

Herborn: Einbruch in Konferenzhalle scheitert -

Wertsachen aus der Konferenzhalle in der Kaiserstraße rückten in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen Sonntagmittag (28.08.2022), gegen 12.00 Uhr und Dienstagnachmittag (30.08.2022), gegen 17.45 Uhr rissen die Täter den Rollladen eines Fensters aus den Führungsschienen und versuchten mit einem Schild die Scheibe einzuschlagen. Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang an der Konferenzhalle des evangelischen Gemeinschaftsverbandes Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar-Werdorf: Edeka im Fokus von Einbrechern -

Heute in den frühen Morgenstunden (31.08.2022) suchten Einbrecher den Edeka-Markt in der Hauptstraße auf. Nachdem sie mehrfach mit einem eisernen Gullygitter gegen die Scheibe der Eingangstür geschlagen hatten, lösten die Täter gegen 03.45 Uhr den Alarm aus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Einbrecher gestört fühlten und den Markt nicht betraten. Die Schäden an der Tür belaufen sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher heute Morgen, gegen 03.45 Uhr beobachtet? Wem sind am Markt Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: 27-Jähriger verletzt Frau in Colchesteranlage -

Wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Wetzlarer Polizei gegen einen 27-Jährigen. Er hatte gestern Abend (30.08.2022) eine Frau in der Colchesteranlage angegriffen. Die 52-Jährige saß gestern Abend (30.08.2022), gegen 18.00 Uhr auf einer Bank in der Colchesteranlage. Auf einer neben ihr stehenden Bank saß ein Mann. Der stand plötzlich auf, ergriff ihren linken Arm und fügte ihr vermutlich mit einer Scherbe einen ca. 1,5 cm langen Schnitt im Unterarm zu. Der Unbekannte entfernte sich zunächst, konnte aber von einer alarmierten Streife der Wetzlarer Polizei noch in der Colchesteranlage festgenommen werden. Ein Rettungswagenteam versorgte die Wetzlarerin und brachte sie anschließend ins Krankenhaus, wo die Wunde genäht werden musste. Ein Motiv für diese Tat ist derzeit weder für die Polizei, noch für das Opfer ersichtlich. Möglicherweise liegt die Ursache in einer psychischen Ausnahmesituation des 27-jährigen Mannes, der in Lahnau lebt. Sein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,24 Promille. Eine Bereitschaftsrichterin ordnete seine polizeiliche Ingewahrsamnahme bis zum heutigen Morgen an. Anschließend wurde der Täter einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Dieser entließ den 27-Jährigen vor Ort.

Wetzlar: Scheitern Autodiebe? -

Auf dem Schotterparkplatz am Kreisverkehr der Wolfgang-Kühne- und Garbenheimer Straße schlugen Unbekannte an einem schwarzen Hyundai zu. In der Nacht von Montag (29.08.2022) auf Dienstag (30.08.2022) warfen die Täter eine Scheibe des in den Niederlanden zugelassenen i10 ein. Im Inneren rissen sie den Sicherungskasten und weitere Verkleidungen heraus. Offensichtlich wollten die Täter den Wagen stehlen. Wertsachen fehlen nach Einschätzung der Benutzer nicht. Die Aufbruchschäden liegen bei etwa 500 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Waldsolms-Weiperfelden: Motorhaube zerkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem in der Solmsbachstraße geparkten Mazda zurückließen. Mit einem spitzen Gegenstand hatten die Täter Kratzer in die Motorhaube des in Höhe der Hausnummer 5 geparkten braunen CX-5 geritzt. Wer hat die Unbekannten in der Nacht vom 25.08.2022 (Donnerstag) auf den 26.08.2022 (Freitag) beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell