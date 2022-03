Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage: Altreifen auf Feld am Eichenweg entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, wurden durch unbekannte Täter etwa 250 Altreifen illegal entsorgt. Auf einem Feld am Eichenweg unweit der Straße "Am Windpark" hinter einem Gebüsch wurden die Reifen vermutlich mit einem Transportfahrzeug abgeladen und liegen gelassen. Hinweise auf mögliche Verursacher oder ein verdächtiges Fahrzeug erbittet die Polizei in Fürstenau unter 05901/961480.

