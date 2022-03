Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Diebe gelangten in Wohnhaus "Am Schwanenteich" - Zeugen gesucht

Bersenbrück/Quakenbrück (ots)

An einem Wohnhaus "Am Schwanenteich" unweit der Straße "Am Dianenwald" machten sich zwischen Mittwochabend (18 Uhr) und Freitagnachmittag (16.15 Uhr) unbekannte Täter zu schaffen. Durch grobe Gewalt an der rückwärtig gelegenen Terrassentür gelangten sie ins Gebäude und nahmen diverses Diebesgut, darunter u.a. Bargeld, Werkzeuge sowie Elektrogeräte an sich. Zeugen, die Hinweise oder Beobachtungen geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter 05439/9690.

