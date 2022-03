Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 15 Minuten unbeaufsichtigt - Motorflex von Baustelle gestohlen

Osnabrück (ots)

Für einen kurzen Moment lag eine Motorflex am Mittwochnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr unbeaufsichtigt auf einer Baustelle an der Ackerstraße auf Höhe der Einmündung zur Hannoverschen Straße. In dieser kurzen Zeit wurde das Werkzeug durch unbekannte Täter von der Baustelle entwendet. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

