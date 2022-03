Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Einfamilienhaus in Atter

Osnabrück (ots)

Zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr am Freitagabend verschafften sich Einbrecher durch Gewaltanwendung an der Terrassentür Zugang in ein Wohnhaus an der Leyer Straße unweit des Storkamps. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen der einzelnen Räume durchwühlt. Ob Diebesgut entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Hinweise auf die Tat oder Täter unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

