POL-OS: Osnabrück: Brandausbruch im Hauswirtschaftsraum eines Wohnhauses in Voxtrup

Osnabrück (ots) - Lambsdorff: Eintritt in einen dritten Weltkrieg wird die Nato nicht riskieren FDP-Außenexperte vergleicht Lage mit Mauerbau 1961 - Sanktionen seien "scharfes Schwert" Osnabrück. Der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff hat Überlegungen in der Union, die Nato könnte unter bestimmten Umständen in den Krieg in der Ukraine eingreifen, ...

