Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Maschinenhalle in Brand geraten - Kein Personenschaden

Osnabrück (ots)

Samstagnachmittag kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei. In der Straße "Westerholte" unweit des Golfplatzes geriet eine freistehende Lagerhalle in Brand. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Entdeckt wurde das Feuer durch einen Anwohner im Bereich der Scheune, sodass er unverzüglich die Einsatzkräfte informierte. Bei Eintreffen dieser stand die Scheune bereits in Vollbrand. In der freistehenden Lagerhalle wurden Landmaschinen, Gerätschaften zur Golfplatzpflege sowie Düngemittel gelagert. Die freigesetzten Gase der Düngemittel stellten aufgrund der Alleinlage keine Gefahr für die Anwohner dar. Ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohnhaus wurde durch die Feuerwehr verhindert. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand aufgrund eines technischen Defekts. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf 500.000 Euro geschätzt. Durch die Löscharbeiten wurde der Verkehr entlang der Straße beeinträchtigt, kurzzeitig wurde diese durch die Kräfte der Feuerwehr immer wieder gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell