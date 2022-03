Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Wenige Wochen nach bestandener Führerscheinprüfung - 18-Jähriger mit über 130 km/h auf der B51 unterwegs

Osnabrück (ots)

Die Polizei in Bramsche führte in der Nacht zu Samstag Geschwindigkeitskontrollen an unterschiedlichen Orten im Kommissariatsbereich durch. Negativer Spitzenreiter war ein 18-Jähriger der mit über 130 km/h auf der B51 in Richtung Ostercappeln unterwegs war. Erlaubt waren 70 km/h. Darüber hinaus überholte der junge Mann aus Preußisch Oldendorf diverse Pkw im Überholverbot und fuhr derart rasant, dass die Beamten ihn erst etwa 11 km nach der durchgeführten Messung an der B65 in Harpenfeld anhalten und kontrollieren konnten. Hier stellte sich heraus, dass der Fahranfänger erst seit wenigen Wochen seinen Führerschein besitzt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

