POL-PB: Betrunken mit E-Scooter gestürzt

33100 Paderborn (ots) - Verbotenes Kfz Rennen in Paderborn am Sonntagabend Sonntag, 03.07.2022, 22:50 Uhr 33100 Paderborn, An der Springbeke/Dörener Weg Ein 20jähriger befuhr mit seinem Pkw Audi die Straße An der Springbeke von der Detmolder Straße kommend in Rtg. Dörener Weg. An der Einmündung verunfallte der Pkw, beschädigte den Bordstein, einen Baum und eine Hecke. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. ...

mehr