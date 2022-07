Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in den Marktkauf an der Detmolder Straße in Paderborn am Sonntagmorgen

33098 Paderborn (ots)

Einbruch in den Marktkauf an der Detmolder Straße in Paderborn Tatzeit: Sonntag, 03.07.2022, 01:08 Uhr 33098 Paderborn, Detmolder Straße

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Alarmauslösung am Marktkauf in Paderborn an der Detmolder Straße. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten fest, dass die elektrische Eingangstür auseinander gedrückt worden war. Vermutlich wurde der Täter gestört, da die dahinter liegende zweite Schiebetür unbeschädigt blieb. Die Fahndung nach einem Tatverdächtigen, ca. 20 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen "Hoody" verlief negativ. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die Angaben zu der verdächtigen Person machen können, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell