Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wendemanöver mit Folgen

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Rollerfahrerin kam es am Donnerstagnachmittag. Gegen 14:30 Uhr beabsichtigte ein 81 Jahre alter Motorradfahrer auf der Bundesstraße in Richtung Windschläg fahrend zu wenden. Hierzu hielt er nach derzeitigen Erkenntnissen, kurz vor der Einmündung der Gewerbestraße, am rechten Fahrbahnrand an. Offenbar durch die Sonne geblendet kollidierte er beim Anfahren mit einer ebenfalls in Richtung Windschläg fahrenden 57-Jährigen auf ihrem Piaggio-Roller. Beide Unfallbeteiligte kamen durch den folgenden Zusammenstoß zu Fall. Die Rollerfahrerin wurde dadurch verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Zweirädern entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

/rs

