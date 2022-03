Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht, Hinweise der Polizei

Offenburg (ots)

Nach einem Trickdiebstahl in der Straße "Am Gedenkstein" am Donnerstagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Gegen 16 Uhr soll sich eine unbekannte Frau unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung verschafft haben und sich dabei zeitweise alleine durch die Wohnung der Seniorin bewegt haben. Später stellte eine Angehörige fest, dass eine orange Geldkassette entwendet wurde. Die Unbekannte wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß mit dunklen Haaren beschrieben. Sie sprach mit unbekanntem ausländischen Akzent. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, wenden sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt.

Das Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell