Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Aus dem Verkehr gezogen

Kehl (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Kehl wurde am frühen Freitagmorgen einem 50 Jahre alten BMW-Fahrer in der Straßburger Straße zum Verhängnis. Im Zuge der behördlichen Nachschau stellten die Ermittler fest, dass der Mann mit deutlich über zwei Promille am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell