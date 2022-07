POL-PB: Einbruch in eine Erdgeschoßwohnung in Hövelhof

Delbrück (ots) - (mb) Am frühen Freitagmorgen hat ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Lange Straße. Gegen 04.45 Uhr schlug ein Brandmelder in dem Mehrfamilienhaus an. Ein Anwohner hörte den Warnton und stellte Rauchentwicklung aus dem Keller fest. Er informierte einen anderen Bewohner und alarmierte die Feuerwehr. Die beiden Männer weckten 17 weitere anwesende Bewohner, die unverletzt das Haus verlassen ...

mehr