POL-PB: Einbruch in Kiosk

Delbrück (ots) - (mb) In der Nacht zu Donnerstag sind auf zwei Baustellen am Lerchenweg Starkstromkabel entwendet worden. Am Neubau des Kindergartens brachen die Täter einen Stromverteilerkasten auf und durchtrennten das dicke Starkstromkabel, welches in die Baustelle verlegt war. Ein am Bauzaun der Baustelle Lerchenweg Ecke Rotfinkenweg verlegtes Kabel wurde ebenso entwendet. Die Täter müssen für den Abtransport der ...

