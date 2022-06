Polizei Paderborn

POL-PB: 85-Jährige Opfer von falschen Bankmitarbeitern und falschen Polizisten am Telefon

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Vorsicht am Telefon - Die Täter bleiben am Draht! Mehrere hundert Euro hat eine Seniorin am Mittwoch (29.06.2022) an einen falschen Polizisten übergeben, nachdem ein angeblicher Bankmitarbeiter angerufen und ihr etwas über eine Buchung an Zalando erzählt hatte. Mit der Masche sind die Betrüger seit Mitte Juni aktiv und haben schon einige tausend Euro erbeutet.

Am Mittwochnachmittag war eine 85-jährige Salzkottenerin von ihrer "Hausbank" angerufen worden. Angeblich stünde eine Zahlung über 4.200 Euro an Zalando aus. Um die Sache zu klären leitete der falsche Bänker die Seniorin direkt an die "Polizei" weiter. Ein anderer Täter gab sich sodann als Polizist aus, der auch das Bargeld der Salzkottenerin prüfen wollte. Dazu schickte er einen Kollegen vorbei, der das Geld abholen solle. Noch während des Telefonats stand der angekündigte Mann in Zivil an der Haustür und nahm mehrere Hundert Euro entgegen. Das Telefonat mit den Tätern dauerte rund 90 Minuten. Die Betrüger hielten das Opfer permanent unter Druck und ließen der Frau keine Chance zum Nachdenken.

Die Polizei hat bereits mehrfach gewarnt und appelliert erneut:

- Fallen Sie nicht auf die kriminelle Masche am Telefon herein!

- Es handelt sich in solchen Fällen zu 100 Prozent um Betrüger!

- Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein!

- Legen Sie sofort auf!

An Angehörige von Seniorinnen und Senioren appelliert die Polizei:

Sprechen Sie regelmäßig mit ihren älteren Angehörigen über das Thema Telefonbetrug. Machen Sie Ihnen klar, dass es sich in solchen Fällen immer um Betrüger handelt. AUSNAHMSLOS! Treffen Sie Vereinbarungen und stellen Sie sich als vertrauensvolle Kontaktperson zu Verfügung.

