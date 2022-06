Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Rauchen in Flugzeugtoilette erwischt - Anzeige gegen Passagier

Büren/Kreis Paderborn (ots)

(mb) Wegen Rauchens bei einem Flug aus der Türkei nach Paderborn ist ein 42-jährigen Passagier angezeigt worden.

Am späten Freitagabend (24.06.2022) startete der Flug im türkischen Antalya. Um kurz nach Mitternacht erwischte ein Flugbegleiter einen Passagier beim Rauchen in einem Toilettenraum des Airbus A320. Das Flugpersonal informierte die Polizei. Nach der Landung auf dem Flughafen Paderborn-Lippstadt gegen 01.20 Uhr wurde der Passagier am Flugzeugausgang von den Flugbegleitern an die bereits wartenden Polizisten überstellt. Die Beamten nahmen den 42-jährigen Mann aus dem Kreis Lippe mit zur Flughafenwache. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Der Fluggast gab an, er habe nicht gewusst, dass das Rauchen an Bord verboten sei. Er hat jetzt wegen Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz und das Luftsicherheitsgesetz mit einem Bußgeld zu rechnen, welches vom Luftfahrtbundesamt verhängt wird.

Laut Nichtraucherschutzgesetz zählen Luftfahrzeuge, die für die gewerbsmäßige oder entgeltliche Beförderung von Personen oder für gewerbsmäßige Rundflüge eingesetzt werden zu den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenverkehrs in denen das Rauchen verboten ist. Im Luftsicherheitsgesetz sind dazu weitere Vorschriften in Bezug auf die Sicherheit des internationalen Flugbetriebs aufgeführt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell