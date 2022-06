POL-PB: Autofahrerin tödlich verunglückt

Lichtenau-Husen (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der L817 sind am Mittwoch drei Autoinsassen leicht verletzt worden. Gegen 09.50 Uhr fuhr ein 50-jähriger Passat-Fahrer auf der L817 von Dalheim in Richtung Lichtenau. Am Abzweig Husen (L754) bog er nach links in Richtung Husen ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Kia-Fahrers (48). Es kam zur Kollision, durch die der Kia von der Straße ...

