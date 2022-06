Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Besitzer von Gartengeräten

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei hat mutmaßliche Diebesbeute sichergestellt und sucht jetzt den Eigentümer.

Am Samstagmorgen (25.06.2022) entdeckte ein Anwohner in einem Waldstück an der Dubelohstraße gegenüber der Einmündung Rochusweg die beiden Gartengeräte im Gestrüpp. In der Nähe war es zu Diebstählen ähnlicher Geräte gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass auch diese Maschinen gestohlen und von den Tätern versteckt worden sind. Es handelt sich um eine Honda Motorfräse und einen Akku-Rasenmäher der Marke Makita.

Der Besitzer oder Personen, die Angaben zur Herkunft der Geräte machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell