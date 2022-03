Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Geschädigter eines Raubdelikts gesucht

Koblenz (ots)

Am 27.03.2022 kam es gegen 0:30 Uhr im Bereich der Fischelpassage/ Unterführung zum Löhr-Center in der Nähe des dortigen Bekleidungsgeschäfts zu einem Raubüberfall. Zwei jugendliche Täter packten einen anderen Jugendlichen am Kragen und entwendeten etwas aus seiner Umhängetasche. Vier weitere Jugendliche befanden sich in unmittelbarer Nähe und schauten bei der Tat zu.

Der Geschädigte trug eine blau-weiße College Jacke. Er wird nun gebeten, sich bei der Polizei Koblenz, Haus des Jugendrechts, unter der Telefonnummer 0261/103-1319 (Mo-Do 08-16 Uhr, Fr 08-13 Uhr) zu melden.

