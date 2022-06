Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte bei Abbiegeunfall

Lichtenau-Husen (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der L817 sind am Mittwoch drei Autoinsassen leicht verletzt worden.

Gegen 09.50 Uhr fuhr ein 50-jähriger Passat-Fahrer auf der L817 von Dalheim in Richtung Lichtenau. Am Abzweig Husen (L754) bog er nach links in Richtung Husen ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Kia-Fahrers (48). Es kam zur Kollision, durch die der Kia von der Straße abkam. Der Passatfahrer sowie der Kia-Fahrer und seine Beifahrerin (53) erlitten Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Beide Autos wurden stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Im Bereich der Unfallstelle musste die Straße zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell