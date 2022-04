POL-EL: Haren - 24-Jähriger schwer verletzt

Lingen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Himbeerenweg in Lingen alarmiert. Gegen 0.20 Uhr geriet die Gasflasche einer Standheizung in einem Wintergarten in Brand. Verletzt wurde niemand. Bei dem Feuer wurde unter anderem eine Terrassenüberdachung in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Feuerwehr aus Lingen war mit zwei ...

mehr