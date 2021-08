Polizei Paderborn

POL-PB: Wolfgang Kubat neu im Bezirksdienst der Polizei

Bild-Infos

Download

Borchen (ots)

(mb) In Borchen hat Polizeioberkommissar Wolfgang Kubat das Amt des örtlichen Bezirksdienstbeamten übernommen. Er löst Polizeihauptkommissar Markus Weber ab, der zum Bezirksdienst (BD) nach Salzkotten wechselt. Als Ansprechpartner für alle Bürgerbelange ist der "BD Borchen" für die Ortsteile Nord- und Kirchborchen, Dörenhagen und Etteln zuständig. Zu den Aufgaben der Bezirksbeamten gehören Verkehrsüberwachungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Schulwegsicherung. Sie wirken mit bei Präventionskonzepten der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheitsarbeit. Die erfahrenen Polizeibeamten stehen kommunalen Fachbehörden beratend zur Seite. Bei öffentlichen Veranstaltungen übernehmen sie die erforderlichen polizeilichen Aufgaben. Jugendschutzkontrollen gehören ebenso zum Aufgabenbereich wie die Verkehrsmaßnahmen bei Volksfesten. Die Polizisten kennen die gefährlichen Orte in ihren Bezirken und sind betraut mit der Kriminalitätsbekämpfung.

Bezirksbeamte sind täglich "auf Streife" in ihrem Bezirk. Sie sind vertrauensvolle Gesprächspartner für Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen in allen Anliegen, bei denen die Polizei mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Das Bezirksdienstbüro ist im Borchener Rathaus, Unter der Burg 1 untergebracht. Die festen Sprechzeiten sind dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr und donnerstags von 10.00 bis 12.00 Uhr. Wolfgang Kubat ist telefonisch unter der Rufnummer 05251/39200 und per Email Bezirksdienst.Borchen@polizei.nrw.de erreichbar, sofern er nicht in seinem Bezirk unterwegs ist. Im Notfall ist die Polizei unter dem Notruf 110 erreichbar! Kubat: "Ich freue mich sehr auf den neuen Aufgabenbereich und hier unter anderem auf die Arbeit mit Kindergärten und Schulen". Zusammen mit den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei Paderborn ist er beispielsweise für die Radfahrausbildung der vierten Klassen zuständig.

Mehr zum Bezirksdienst der Kreispolizeibehörde im Internet: https://paderborn.polizei.nrw/bezirksdienst-6

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell