POL-BO: Demonstrationsgeschehen in Bochum

Bochum (ots)

Am heutigen 15. Mai (Samstag) begleitete das Polizeipräsidium Bochum zwei angemeldete Kundgebungen auf Bochumer Stadtgebiet.

Unter dem Thema "Gegen jeden Antisemitismus- Solidarität mit der jüdischen Gemeinde" versammelten sich ab 16.30 Uhr circa 400 Personen auf dem Dr.-Ruer-Platz. Die Versammlung verlief störungsfrei. Die Versammlung endete gegen 18.00 Uhr.

Auf dem Willy-Brandt-Platz versammelten sich an 16 Uhr circa 600 Personen unter dem Thema "Solidarität mit dem Volk in Palästina und insbesondere in Jerusalem".

Hier hielten sich die meisten Versammlungsteilnehmer nicht an die erforderlichen Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung. Insbesondere Abstandsregeln wurden nicht eingehalten.

Aus diesem Grunde wurde die Demonstration gegen 18.30 Uhr durch den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Bochum für beendet erklärt. Dies wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Rahmen der Amtshilfe über einen Lautsprecherwagen der Polizei mitgeteilt.

Kurz darauf entfernten sich die Kundgebungsteilnehmer friedlich vom Rathausvorplatz.

Die Auswertung von möglichen Straftatbeständen dauert zurzeit noch an.

