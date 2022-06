Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - Mit 230 Sachen zum Termin - Anzeige

Büren (ots)

(mb) Zu seinen nächsten Terminen muss ein Autofahrer nach einem haarsträubenden Tempoverstoß auf der L776 wohl ein Vierteljahr zu Fuß gehen.

Am Montag war ein Zivilpolizist mit einem Video-Motorrad auf der L776 zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Um 18:10 Uhr fiel dem Beamten ein sich mit höchster Geschwindigkeit nähernder Audi aus Soest auf. Das Auto überholte einen ebenfalls zu schnell fahrenden BMW und anschließend auch das zivile Polizeimotorrad. Der Motorradpolizist folgte dem Raser. Sein Tacho zeigte bei erlaubten 100 km/h etwa 230 km/h an. Im Verlauf der Messung überholte der Audi-Fahrer einen weiteren normal fahrenden Pkw mit der genannten Geschwindigkeit. Die Raserfahrt zeichnete der Polizeibeamte beweissicher auf Video auf und stoppte den Audi-Fahrer kurz nach der Anschlussstelle Wewelsburg. Der Mann gab an, einen wichtigen Termin zu haben. Ihm wird nach Toleranzabzug eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 105 km/h vorgeworfen. Er hat nun mindestens den Bußgeld-Regelsatz von 700 Euro plus zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot zu erwarten. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Bußgeld auch erhöht werden.

#PassAuf! Im Rahmen der Verkehrsüberwachung zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit auf besonders unfallreichen Strecken mit schweren Unfallfolgen im Kreis Paderborn setzt die Polizei neben Laser und Lichtschranken-Messgeräten das sogenannte ProViDa-Motorrad (Proof-Video-Data-System) ein. Damit werden die Verstöße per Videokamera aufgezeichnet und samt Fahrdaten gesichert.

In den letzten Tagen hat die Polizei mehrfach über Negativ-Rekorde bei Tempoverstößen berichtet:

