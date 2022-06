POL-PB: Einbrecher kamen durch Kellerfenster

Borchen (ots) - (CK) - Borchen - In der Nacht zu Sonntag (26.06.) drangen bislang unbekannte Einbrecher unter Ausnutzung eines auf Kipp stehenden Fensters in die Wohnung eines Haues an der Straße Bülte ein. In den Innenräumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Weiterhin versuchten die Täter, durch den Wintergarten in eine zweite Wohnung des Hauses einzudringen; das gelang jedoch nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Wer ...

