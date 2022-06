POL-PB: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei - erschreckende Zahlen

Paderborn (ots) - (mb) Bei einer Kollision zweier auf der B1 in gleicher Richtung fahrenden Mercedes-Pkw sind am Freitag beide Fahrerinnen schwer verletzt worden. Gegen 09.45 Uhr fuhr eine 46-jährige Delbrückerin mit einem Mercedes Kombi der E-Klasse auf der B1 in Richtung Elsen. Hinter ihr fuhr eine 65-jährige Frau aus Bad Lippspringe mit einem Mercedes A-Klasse in die gleiche Richtung. In Höhe der Anschlussstelle ...

