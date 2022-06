Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Schwerverletzte bei Karambolage auf B1

Paderborn (ots)

(mb) Bei einer Kollision zweier auf der B1 in gleicher Richtung fahrenden Mercedes-Pkw sind am Freitag beide Fahrerinnen schwer verletzt worden.

Gegen 09.45 Uhr fuhr eine 46-jährige Delbrückerin mit einem Mercedes Kombi der E-Klasse auf der B1 in Richtung Elsen. Hinter ihr fuhr eine 65-jährige Frau aus Bad Lippspringe mit einem Mercedes A-Klasse in die gleiche Richtung. In Höhe der Anschlussstelle Dubelohstraße kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer seitlichen Kollision der beiden Autos. Der Kombi blieb stark beschädigt in der Abbiegespur zur Dubelohstraße stehen. Die A-Klasse schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam stark beschädigt auf der dortigen Abbiegespur zum Stillstand. Beide Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Die Kombifahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Verletzten wurden notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Die B1 musste bis 11.25 Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.

