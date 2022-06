Polizei Paderborn

POL-PB: Viehtransporter im Kreisverkehr umgekippt - Mehrere Ferkel verendet

Borchen (ots)

(mb) Gut ein Dutzend Ferkel hat am Freitag einen Verkehrsunfall mit einem Viehtransportanhänger nicht überlebt.

Gegen 10.25 Uhr fuhr eine 22-jährige 3er-BMW-Fahrerin auf der Straße Unter der Burg in Richtung Etteln. Am Kreisverkehr Limberg/Hauptstraße missachtete sie die Vorfahrt eines Traktorgespanns, das aus Etteln kommend in den Kreisverkehr eingefahren war, um diesen am Limberg zu verlassen. Der 25-jährige Traktorfahrer musste bremsen und kam dabei mit dem Gespann von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit zwei Bäumen und der vom Traktor gezogene Viehtransport-Anhänger mit etwa 250 lebenden Ferkeln kippte um. Einige Ferkel erlitten tödliche Verletzungen, andere schwerverletzte Tiere mussten später vor Ort getötet werden. Die unverletzten Tiere wurden in ein anderen Transporter umgeladen und weitertransportiert. Ein Veterinär befand sich am Unfallort. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Bis zur Bergung des Viehtransporters gegen 13.10 Uhr war der Kreisverkehr teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell