POL-PB: Einbrecher unterwegs

Paderborn (ots) - (CK) - Paderborn - Am vergangenen Freitag (24.06.) führte die Polizei Paderborn Geschwindigkeitskontrollen auf der B64 bei Schwaney in Fahrtrichtung Paderborn sowie der B1 bei Wewer, Fahrtrichtung Salzkotten, durch. In einem Zeitraum von etwa sieben Stunden fuhren insgesamt 663 Fahrzeugführer zu schnell, sechs erwartet ein Fahrverbot. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an beiden Messstellen ...

