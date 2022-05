POL-FR: Autobahn A5 / Neuenburg: Autobahn wegen Familienausflug einer Entenfamilie mehrfach kurzzeitig gesperrt

Freiburg (ots) - Am Samstag den 14.05.2022, gg. 23.45 Uhr, ereignete sich in einem Musiklokal im Bereich Adlerstraße eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Verlauf eine Person erheblich verletzt wurde. In der Gaststätte kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem bislang Unbekannten Täter und einem 42-jährigen Gast, in dessen ...

