Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Motorrad und Pkw kollidieren und überschlagen sich

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 13.05.2022, gegen 19.30 Uhr befuhr eine 20-jährige Motorradfahrerin die L 110 in nördliche Fahrtrichtung. In Höhe der Gaststätte Pfingsteck bog sie zum Wenden in die Schönwasenstraße ein um anschließend wieder auf die L 110 einzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar den herannahenden 22-jährigen Autofahrer, welcher nur bedingt ausweichen konnte. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und überschlugen sich. Die Motorradfahrerin wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der Autofahrer und dessen Beifahrer wurden offensichtlich nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

