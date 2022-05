Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Kradfahrer kollidiert mit wendendem Pkw

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 14.05.2022, gegen 21.30 Uhr, hielt ein 46-jähriger Autofahrer in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen an einer Bushaltestelle gegenüber eines Lebensmittelmarktes an, um anschließend ein Wendemanöver in gegengesetzte Richtung einzuleiten.

Hierbei übersah er den von Hinten herannahenden 45-jährigen Motorradfahrer, der mit dem Pkw nahezu ungebremst kollidierte, über das Fahrzeug schleuderte wurde und auf die Fahrbahn stürzte.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell