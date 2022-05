POL-FR: Auffahrunfall und Fahrerflucht

Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 14.05.2022, gegen 21.30 Uhr, hielt ein 46-jähriger Autofahrer in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen an einer Bushaltestelle gegenüber eines Lebensmittelmarktes an, um anschließend ein Wendemanöver in gegengesetzte Richtung einzuleiten. Hierbei übersah er den von Hinten herannahenden 45-jährigen Motorradfahrer, der mit dem Pkw nahezu ungebremst kollidierte, über das Fahrzeug ...

