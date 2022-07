POL-PB: Kabeldiebstahl auf Baustellen

Kreis Paderborn (ots) - (mb) Vorsicht am Telefon - Die Täter bleiben am Draht! Mehrere hundert Euro hat eine Seniorin am Mittwoch (29.06.2022) an einen falschen Polizisten übergeben, nachdem ein angeblicher Bankmitarbeiter angerufen und ihr etwas über eine Buchung an Zalando erzählt hatte. Mit der Masche sind die Betrüger seit Mitte Juni aktiv und haben schon ...

