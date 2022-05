Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hallo: Diebstahl von Kupferkabel, Dieseldiebstahl, Reifen zerstochen, Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Kupferkabel

Diebe entwendeten zwischen Freitag, 13:30 Uhr und Montag, 6:45 Uhr von einer Baustelle in der Blaufelder Straße eine Kabelrolle mit rund 120 Meter Kupferkabel. Da das Gewicht der Kabelrolle bei rund 100 Kilogramm liegt, wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 1.600 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Unbekannte pumpten zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr aus dem Tank eines Baggers, welcher auf einer Baustelle im Rotebachring stand, etwa 130 Liter Diesel aus dem Tank. Wert des Diebesgutes liegt bei rund 250 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Reifenzerstochen

Zwischen 7:00 Uhr und 15:15 Uhr am Montag zerstach ein bislang unbekannter Täter einen Reifen eines Peugeot 107 auf einem Parkplatz in der Schenkenseestraße. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Wolpertshausen: Unfallflucht

Zwischen 15:00 Uhr und 15:24 Uhr am Montag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Birkichstraße abgestellten Porsche Boxter. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro an dem Sportwagen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

