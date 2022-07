Polizei Paderborn

POL-PB: Defekter Akku löst Kellerbrand aus

Delbrück (ots)

Gegen 04.45 Uhr schlug ein Brandmelder in dem Mehrfamilienhaus an. Ein Anwohner hörte den Warnton und stellte Rauchentwicklung aus dem Keller fest. Er informierte einen anderen Bewohner und alarmierte die Feuerwehr. Die beiden Männer weckten 17 weitere anwesende Bewohner, die unverletzt das Haus verlassen konnten. Während die Feuerwehr Löscharbeiten im Keller durchführte, wurden die Bewohner vom Rettungsdienst untersucht und später in den Räumlichkeiten des Ordnungsamts versorgt. Sie konnten nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes in ihre Wohnungen zurück. Brandermittler der Paderborner Kripo untersuchten den Brandort. Die Brandursache konnte in einer defekten Akku-Flex gefunden werden. Offenbar war der Akku in Brand geraten. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

