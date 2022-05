Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer stößt mit Radfahrerin zusammen

Recklinghausen (ots)

Auf der Hervester Straße in Wulfen sind am späten Montagnachmittag ein Autofahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Die 53-jährige Pedelec-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 31-jährige Autofahrer aus Dorsten gegen 17.30 Uhr aus einer Ausfahrt nach rechts auf die Hervester Straße abbiegen und übersah dabei die 53-jährige Dorstenerin, die auf dem Radweg in Richtung B58/Dülmener Straße unterwegs war - offenbar aber auf der "falschen Radwegseite". Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden am Auto und am Fahrrad.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell